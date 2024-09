Renascer: José Inocêncio ‘acerta contas’ com Egídio durante velório

A reta final de “Renascer” tem garantido fortes emoções ao público. Egídio (Vladimir Brichta) morreu em tocaia armada por Mariana (Theresa Fonseca), com ajuda de Damião (Xamã). A neta de Belarmino (Antonio Calloni) quis vingar o ex-marido, coronel José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Mariana seduziu Egídio ao local onde o fazendeiro matou Marçal (Osvaldo Mil). Damião aproveitou a conversa entre os dois e colocou uma corda no pescoço de Egídio, que morreu enforcado. A ação deu fim à guerra de anos entre as famílias Inocêncio e Coutinho.

Mariana (Theresa Fonseca) seduziu Egídio (Vladimir Brichta) e o matou com ajuda de Damião (Xamã) (Reprodução / Globo)

Durante o velório de Egídio, José Inocêncio dá as caras para se despedir. A aparição do coronel deixa todos em choque. “Eita, que tá pra nascer um defunto mais bonito do que esse”, exclama Inocêncio.

Ao ficar sozinho com o cadáver, o coronel relembra do que passou nas mãos de Egídio, incluindo o assassinato de José Venâncio (Rodrigo Simas). “Nem a dor de perder um pai pode ser maior do que a de ter que enterrar um filho! Então, não espere meu perdão, porque isso eu não tenho pra lhe dar! Mas leve a certeza que vou enterrar junto de você esse ódio que a gente alimentou esses anos todos”, afirma.

Egídio (Vladimir Brichta) é velado em casa, na fazenda da família Coutinho (Reprodução / Globo)

Em clima de melancolia, Inocêncio confessa a Egídio que não sabe quem saiu melhor em relação à rivalidade entre eles. “Agora, se alguém me perguntar quem ganhou essa briga, eu não sei dizer. Acho que os dois perdemos. No fim das contas, qual de nós dois é o mais infeliz?”, reflete.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)