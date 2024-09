Renascer: Mariana planeja matar Egídio e pede ajuda a Damião

“Renascer” está na fase final e os últimos capítulos prometem fortes emoções. Mariana (Theresa Fonseca) está certa de que Egídio (Vladimir Brichta) é o responsável pelos tiros disparados contra José Inocêncio (Marcos Palmeira). A neta de Belarmino (Antonio Calloni) quer se vingar por conta própria e, para isso, pede ajuda de Damião (Xamã).

VEJA MAIS

Mesmo com a confirmação de que a arma dos disparos feitos em Inocêncio é a mesma usada no atentado contra Egídio e na morte de José Venâncio (Rodrigo Simas), Mariana não se convence da inocência do fazendeiro. Por outro lado, Inocêncio aceita e deixa de lado suas desconfianças.

Mariana (Theresa Fonseca) acredita que Egídio (Vladimir Brichta) é o responsável pelo atentado contra José Inocêncio (Marcos Palmeira) (Reprodução / Globo)

Ao pedir ajuda para Damião, o ex-marido de Ritinha (Mell Muzzillo) nega. “Se ele morrer, a culpa vai se cair pra cima ‘d’eu’”, fala. “Não se a gente fizer as coisas bem feitas”, responde Mariana. Damião continua temendo o que lhe pode acontecer caso aceite, mas a neta de Belarmino está disposta a conseguir o que quer.

Damião (Xamã) teme o que lhe pode acontecer caso aceite a proposta de Mariana (Theresa Fonseca) (Reprodução / Globo)

Mariana afirma que Egídio é capaz de fazer qualquer coisa, até mesmo atentar contra a vida de Damião, Eliana (Sophie Charlotte) e do bebê que a dondoca espera. Segundo a ex-mulher de José Venâncio, a criança é filha de Egídio, mas Damião acredita ser dele.

Entre o apelo, Mariana sugere que Damião matou Marçal (Osvaldo Mil). Porém, logo ele nega e a leva para o local onde deixou o capanga amarrado e vivo, antes da visita mortal de Egídio. Ao abrir a fornalha, Mariana encontra alguns vestígios de Marçal.

Damião (Xamã) leva Mariana (Theresa Fonseca) ao local onde deixou Marçal (Osvaldo Mil) antes de ser morto por Egídio (Vladimir Brichta) (Reprodução / Globo)

“Se Egídio fez isso com Marçal, já pensou o que ele num seria capaz de fazer com você, Damião? Com Eliana? Ou, Deus é que me perdoe, com essa criança, quando ele descobrir a verdade?”, questiona a jovem. O empregado de Egídio fica pensativo com as perguntas de Mariana.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)