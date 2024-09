Renascer: tiros da ‘terceira tocaia’ deixam José Inocêncio paraplégico

Nos últimos capítulos de “Renascer”, José Inocêncio (Marcos Palmeira) é vítima de mais um atentado. Inácia (Edvana Carvalho) previu que o patrão sofreria com a “terceira tocaia” e isso acontece durante a festa do Bumba Meu Boi. O fazendeiro decide ir à cachoeira quando, de repente, é surpreendido por tiros.

O responsável pelos disparos está vestido com as roupas do Bumba, o que faz Inocêncio declarar que a conta entre eles já está paga. Antes de terminar o dizer, o coronel é atingido por um tiro de raspão e, em seguida, um no peito. O Bumba descarrega a arma, apontando diretamente para o fazendeiro.

José Augusto (Renan Monteiro), filho mais velho de Inocêncio, é responsável pelos primeiros socorros do pai. O coronel é levado ao hospital e submetido à cirurgia. A operação garante a vida de José Inocêncio, mas ele perde o movimento das pernas e fica paraplégico.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)