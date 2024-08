Renascer: Eliana se casa com Egídio e Damião é testemunha

Em “Renascer”, que está na reta final, Eliana (Sophie Charlotte) e Egídio (Vladimir Brichta) se casam no cartório, com Damião (Xamã) como testemunha. A dondoca está grávida e disse ao fazendeiro que o filho é dele, mas o ex-marido de Ritinha (Mell Muzzillo) desconfia e acredita ser o verdadeiro pai da criança.

Eliana conseguiu o que tanto queria e, finalmente, é dona de uma grande porção de terras. Em acordo pré-nupcial, Egídio entregou à amada o dobro da quantidade que ela teria se aceitasse a proposta de José Inocêncio (Marcos Palmeira), referente às terras do falecido José Venâncio (Rodrigo Simas).

O dia do casamento chega e Egídio faz questão de ter Damião como uma das testemunhas, pois sabe do envolvimento que ele teve com Eliana. O ex-matador se nega e diz a Eliana que, se ele entrar, ela sairá viúva. “Você vai entrar nesse maldito cartório, assinar esses malditos papéis e eu, Damião, vou sair rica! Tá me ouvindo? Rica!”, fala a dondoca.

Damião entra e tem uma alucinação: o ex-matador vai para cima de Egídio e o enche de socos. “Acorda, Damião”, exclama Eliana. “Tava dormindo em pé, homem? A gandaia deve ter sido boa! Anda, sua vez”, ordena Egídio. O fazendeiro ainda faz questão de humilhar o empregado e afirma que, caso ele não saiba escrever, pode colocar apenas um X. Enfurecido e contrariado, Damião assina o papel e entrega as alianças para o casal.

