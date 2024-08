Renascer: José Inocêncio lê carta de Marianinha para Maria Santa e segredos são revelados

Na reta final da novela “Renascer”, segredos envolvendo a família de Maria Santa (Duda Santos) são revelados em carta guardada há anos por Rachid (Almir Sater). José Inocêncio (Marcos Palmeira) finalmente consegue ler o escrito deixado pela cunhada, após Norberto (Matheus Nachtergaele) roubá-lo do amigo libanês.

Enquanto caminha rumo ao túmulo de Santinha, ao lado do Jequitibá, Inocêncio comenta sobre a carta. “Como você não vem, eu vim lhe trazer isso”, diz. O fazendeiro manteve a esperança de que a amada voltasse para buscá-lo, até que desistiu e decidiu continuar a viver.

José Inocêncio (Marcos Palmeira) fica chocado com o que Marianinha escreveu para Santinha (Duda Santos) (Reprodução / Globo)

Inocêncio lê a carta ao lado da cruz do sepulcro e, gradualmente, se surpreende com o que Marianinha escreveu. “Mas quer dizer, então, que foi isso?!”, fala. Chocado com o que leu, o coronel afirma que, agora, tudo faz sentido.

A irmã de Maria Santa foi expulsa de casa pelo pai, Venâncio (Fábio Lago), e nunca mais retornou. Grávida, Marianinha encontrou Rachid e eles se casaram. O libanês assumiu o filho que a jovem carregava e, anos depois, Samuel se tornou pai de Teca (Lívia Silva).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)