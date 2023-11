Quando Todas as Flores termina? saiba a previsão final e o que esperar dos últimos capítulos

A novela Todas as Flores, sucesso no streaming do Globoplay, está sendo reexibida no canal aberto, pela Rede Globo, e segue na reta final. Com uma versão mais curta, a produção teve capítulos editados e condensados com um total de 57 capítulos, número bem menor que os 85 exibidos no Globoplay.

Quando termina Todas as Flores?

Conforme portais de notícias de telenovelas, a produção, que teve capítulos editados para uma versão mais reduzida, terá o último capítulo exibido no dia 21 de novembro, próxima terça-feira.

O que acontece nos capítulos finais de Todas as Flores?

Nos últimos capítulos de Todas as Flores, a mocinha Maíra consegue se livrar de todas as acusações e tem um final feliz ao lado de Rafael.

Judite (Mariana Nunes) tem o talento reconhecido após anos de trabalho na Rhodes.

Mauritânia (Thalita Carauta) larga o cargo na diretoria da Rhodes e vira designer da empresa, além de finalmente conseguir viver o romance com Javé (Jhona Burjack). Quem também acaba junto é Diego (Nicolas Prattes) e Joy (Yara Charry).

Depois de roubar o dinheiro da Rhodes, Humberto (Fábio Assunção) acaba morto por Zoé. A vilã chega a ser presa, mas deixa a cadeia poucos anos depois. Já Vanessa não paga pelos seus crimes na Justiça, mas vira garota de programa para sobreviver – mãe e filha acabam na miséria e viram batedoras de carteira na rua.

Já Pablo (Caio Castro) foge com os milhões roubados por Humberto, mas é passado para trás e fica sem nada.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão