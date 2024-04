Paraíso Tropical: Mariana Ximenes como Bebel? confira como seria o elenco da novela

O elenco principal de Paraíso Tropical seria completamente diferente no projeto inicial, caso a vontade de Gilberto Braga, autor da novela junto com Ricardo Linhares, fosse atendida. ArtIstas como Cláudia Abreu, Mariana Ximenes e Selton Mello foram cotados para a interpretação dos papéis principais. Na decisão, apenas Fábio Assunção foi escalado desde o início para viver Daniel, o mocinho da novela.

As informações, segundo o portal Na Telinha, constam no livro de Gilberto Braga, biografia escrita por Artur Xexéo (1951-2021) e Maurício Stycer. Gilberto, inicialmente, queria Cláudia Abreu como as irmãs gêmeas, Selton Mello como Olavo e Mariana Ximenes como Bebel.

A escalação original de Paula e Taís apenas não ocorreu porque Claúdia ficou grávida. Em seguida, Letícia Sabatella foi convidada para viver a personagem, mas a artista já estava em outro projeto da emissora. Alessandra, então, foi a escolhida. "Não é que Gilberto tenha escrito as personagens de Paula e Taís especialmente para Cláudia. Na verdade, Gilberto criou Paraíso Tropical para a atriz. Escrever uma novela protagonizada por gêmeas não era um sonho de autor. No seu entorno, inclusive, todo mundo achava o recurso meio batido", cita o trecho em questão.

O vilão Olavo seria de Selton Mello, que na época não queria fazer novelas e estava mais dedicado ao cinema. Wagner Moura foi então a opção do diretor Dennis Carvalho. A princípio, Gilberto achou que o ator era “franzino” para o papel, mas acabou vencido pelo carisma do artista.

Já Bebel seria interpretada por Mariana Ximenes, mas a atriz vinha de três novelas seguidas e queria um tempo para descansar. Sabendo do papel, Camila Pitanga ligou para o autor pedindo a personagem, mas Gilberto disse, inicialmente, que a via como uma princesa. "Se eu pedir para Deborah Secco ir nua em cima de um carro até o Projac, eu sei que ela fará. Você, eu acho que vai ter pudor".

Horas depois, Dennis Carvalho ligou para Camila e informou que ela havia ficado com o papel. Na pele da atriz, Bebel se tornou o maior sucesso da novela. Curiosamente, Deborah Secco fez uma participação especial em meados da história como Betina, uma amiga de Bebel.

