Casal de Paraíso Tropical engatou romance na vida real; saiba quem é

É comum que casais fictícios se envolvam na vida real, como em vários exemplos que já acompanhamos na telinha. Na trama de Gilberto Braga, Paraíso Tropical, o personagem de Marco Ricca, Gustavo, é casado com Dinorá (Isabela Garcia), com quem tem dois filhos: Márcia Maria (Thavyne Ferrari) e Júlio (Dudu Cury). Ao longo da história, no entanto, ele se envolve com Gilda (Luli Miller), com quem é casado na vida real até hoje.

No final de Paraíso Tropical, Gustavo e Gilda chegam a subir ao altar, mas o personagem de Ricca desiste do casamento ao perceber que ainda ama a ex-mulher. A aproximação dos atores, em cena, embora não tenha resultado em um final feliz para o casal na novela, foi bem diferente na vida real.

Durante as gravações de Paraíso Tropical, Marco Ricca e Luli Miller engataram um romance. Este, inclusive, foi o primeiro namoro que o ator assumiu publicamente desde o término com Adriana Esteves, com quem foi casado de 1994 a 2004.

Depois do fim da novela, Marco Ricca e Luli Miller ficaram separados por um ano. No entanto, em 2009, decidiram reatar o relacionamento e no mesmo ano se casaram. Juntos, eles são pais de três filhos: duas meninas e um menino.

Juntos até os dias de hoje, Marco Ricca e Luli Miller costumam ser bastante discretos em relação à vida pessoal do casal. Tanto é que, nenhum deles possui perfil nas redes sociais.

