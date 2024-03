Paraíso Tropical: saiba quando termina a reprise na Globo

A reprise de Paraíso Tropical, novela que foi ao ar pela primeira vez em 2007, já tem data para acabar. A Rede Globo definiu um prazo para o fim da programação e a emissora pretende seguir à risca o planejamento. Confira quando termina a novela Paraíso Tropical:

Quando termina a novela Paraíso Tropical?

De acordo com o planejamento da Rede Globo, o último capítulo da trama será exibido em 10 de maio de 2024.

Em comunicado à imprensa, a emissora também afirmou que a substituta será a novela Alma Gêmea, também pelo Vale a Pena Ver de Novo, qie estreia já no dia 6 de maio.

Assim, a reapresentação da história criada por Gilberto Braga (1945-2021) e Ricardo Linhares sairá do ar cerca de um mês antes do previsto. Quando a novela foi anunciada no Vale a Pena Ver de Novo, a previsão era de que seria exibida com poucos cortes até junho.

Desde o retorno em novembro, a trama tem registrado baixa audiência. A média, até agora, é de 12,2 pontos na Grande São Paulo, segundo o Kantar Ibope. É bem menos que as últimas duas reprises, de Mulheres Apaixonadas (2003) e O Rei do Gado (1996), quue deram 15,0 e 17,3, respectivamente.

Qual a história de Paraíso Tropical?

A novela inicia na fictícia cidade de Marapuã, no litoral da Bahia, onde vive Paula (Alessandra Negrini), uma jovem humilde que trabalha em um hotel da região. No local, ela conhece Daniel (Fábio Assunção), um empresário, filho adotivo do magnata Antenor Cavalcanti (Tony Ramos). Daniel é salvo por Paula, o que dá início a uma paixão mútua.

O casal apaixonado passa a efrentar desafios ontra pesoas que querem prejudicar o relacionamento. Do lado de Paula, há a irmã gêmea Taís, uma mulher ambicioa que se aproveita da semelhança para roubar o namorado e e usufruir do benefícios da vida rica do empreário. Já Daniel tem como inimigo o Olavo (Wagner Moura), primo do protagonista que quer ascender na empresa de Antenor.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão