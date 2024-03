Paraíso Tropical: Globo tem motivos para comemorar com a reprise no Vale a Pena Ver de Novo

A reprise da novela Paraíso Tropical, lançada em 2007, tem registrado um aumento significativo na audiência durante as tardes da Globo. De acordo com dados do Kantar Ibope, a novela alcançou 15,4 pontos de audiência, o melhor desempenho desde que a trama retornou à programação, em novembro de 2023.

Alcances na audiência de Paraíso Tropical

Conforme Thiago Forato, do Na Telinha, além disso, na média semanal, Paraíso Tropical também obteve seu melhor resultado, atingindo 14,5 pontos, marcando o terceiro recorde em um intervalo de cinco dias.

O sucesso de Elas por Elas refletiu-se em sua melhor performance de sexta-feira no Ibope, alcançando 18,3 pontos. Além disso, o noticiário Bom Dia Brasil também obteve sua melhor audiência em uma sexta-feira no ano, registrando dois dígitos.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão