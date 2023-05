O Rei do Gado: Zé Bento anuncia partida e surpreende Aparício

Já próxima do final, a trama de Benedito Ruy Barbosa, ‘O Rei do Gado’, que está em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, dará à icônica dupla sertaneja Pirilampo e Saracura rumos diferentes após Zé Bento (Sérgio Reis) decolar na carreira musical.

Após ter deixado o sonho de cantar ao lado do amigo Aparício (Almir Sater), Zé Bento decide levar a carreira na música sozinho e depois de uma viagem, conta para o ex-parceiro que está indo muito bem. Em um jantar com Lia (Lavínia Vlasak), Lurdinha (Iara Jamra) e Luana (Patrícia Pillar) o personagem conta sobre os planos para o futuro e diz que também se mudou para uma casa nova com a amada.

Aparício fica surpreso, mas feliz pelo amigo. “Nós vamos para nossa casa”, dirá Lurdinha, chocando os personagens. “Quer dizer que o senhor vai fincar pé no chão, hein?”, perguntará o ex-parceiro. Zé Bento diz que não se vê mais na vida de cigano que levava e que sente falta de uma viola para o acompanhar.

“Também sinto falta do seu violão pra acompanhar minha viola. Mas, daqui para a frente, quem sabe a gente não volta?”, dirá o marido de Lia. Ao partir, Zé Bento diz que deixará o endereço para o amigo visitar quando puder.

Zé Bento e Lurdinha serão felizes na nova residência, enquanto Aparício se tornará fazendeiro e viverá ao lado da filha do Rei do Gado, Bruno Mezenga (Antônio Fagundes).

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)