O Rei do Gado: Geremias e Bruno reacendem rivalidade e brigam por fazenda

Nos últimos capítulos de ‘O Rei do Gado', em exibição no Vale a Pena Ver de Novo, os rivais Berdinazzi e Mezenga continuarão a disputar por terras, e dessa vez, será pela antiga fazenda da família.

Depois de Marcos Mezenga (Fábio Assunção) ser inocentado do julgamento de assassinato de Ralf (Oscar Magrini), o Rei do Gado anuncia para o filho que não será mais responsável pelos negócios da família, e comprará a fazenda de seu avô Antônio. “Uma coisa que me deu na veneta. Vou comprar essa fazenda e vou pra lá com Luana criar nosso filho”, dirá o homem.

Entretanto, a fazenda já é interesse de Geremias (Raul Cortez), que lutará pela fazenda, reacendendo a rivalidade entre as famílias. “Justamente agora que eu resolvi comprar ela aparece outro interessado? Aí tem coisa!”, exclama o cafeicultor.

Sem saber que o inimigo é seu concorrente, Geremias diz que vai até a fazenda pessoalmente. “Aqueles caipiras não vão me fazer de bobo. Não vão me passar para trás!”, finaliza.

Os dois reviverão a briga de seus antepassados, disputando pelo limite das propriedades da terra. Entretanto, Geremias e Bruno (Antônio Fagundes) vão ser surpreendidos com mensagens de seus parentes falecidos através de um sonho e selaram um acordo sobre o patrimônio das famílias.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)