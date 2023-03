O Rei do Gado: Veja como está Arieta Corrêa, a Chiquita

A atriz Arieta Corrêa, de 45 anos, interpretou a personagem Chiquita em O Rei do Gado, trama de Benedito Ruy Barbosa em reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Mesmo transmitida pela terceira vez, a personagem Chiquita ainda chama atenção dos espectadores, que buscam saber como anda a atriz hoje em dia.

O Rei do Gado, de 1996, foi a segunda novela de Arieta, onde interpretou a empregada do Senador Caxias (Carlos Vereza) e Maria Rosa (Ana Rosa). Na trama, a personagem vivia uma relação proibida com seu chefe, o que viralizou na época, fazendo com que este fosse seu maior papel na TV.

Após a novela, Arieta ainda participou de alguns projetos da TV Globo, como Suave Veneno, A Casa das Sete Mulheres, Tudo Novo de Novo e A Teia, além de algumas participações em Viver a Vida e Insensato Coração. O último trabalho da atriz foi em Amor de Mãe (2019), dando vida a Leila, par romântico de Penha (Clarissa Pinheiro).

Arieta Corrêa como Leila em Amor de Mãe (Divulgação/Gshow)

Apesar de estar em muitos projetos, a verdadeira paixão dela é o teatro e hoje, aos 45 anos de idade, a atriz se dedica aos tablados e compartilha sua vida no Instagram.

Veja como está Arieta Corrêa

