Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (02)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quinta-feira (02/03), às 15h30, o filme "À Procura Da Felicidade", dirigido por Gabriele Muccino e estrelado por Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton, Brian Howe, James Karen, Dan Castellaneta, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme "À Procura Da Felicidade”, na cidade de San Francisco (EUA), Chris Gardner (Will Smith) é um pai de família que está passando por alguns graves problemas financeiros. Apesar de tentar bastante para manter sua família unida, sua esposa, Linda (Thandie Newton), decide ir embora. Agora solteiro, Chris agora precisa cuidar sozinho de Christopher (Jaden Smith), seu filho de 5 anos. Para conseguir dinheiro para sustentar a si e seu filho, ele tenta de tudo, como usar suas habilidades de vendedor para conseguir um salário melhor. Nessa tentativa de reviravolta, ele consegue uma vaga de estagiário em um importante corretora de ações, mas não recebe salário digno pelos serviços prestados. Mesmo com isso, ele persiste e acredita que, após o período de estágio, ele possa ser contratado e crescer na empresa. Porém, seus problemas financeiros não podem esperar todo esse tempo, o que acaba fazendo que ele e seu filho sejam despejados do lugar que estavam morando. Chris e Christopher passam a dormir em abrigos, estações de trem, banheiros e onde quer que consigam um refúgio à noite, mantendo a esperança de que dias melhores virão.

Veja o trailer de “À Procura Da Felicidade"

Duração: 1h58min

Classificação: 12 anos

Gênero: Biografia, Drama

Lançamento: 2 de fevereiro de 2007

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)