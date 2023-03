Novela gravada no Pará chega ao Globoplay

A novela "Amor Eterno Amor", que possui diversos capítulos gravados no Pará, chegou no catálogo do Globoplay recentemente. Boa parte da novela foi gravada na Ilha do Marajó e Alter do Chão, em Santarém. Nomes como Carmo Dalla Vecchia, Reginaldo Faria, Osmar Prado, entre outros estão no elenco.

A escolha da locação da trama foi uma homenagem à mãe da autora Elizabeth Jhin, que nasceu em Belém. Expressões como "égua" e ritmos tipicamente paraenses são bastante presentes nos capítulos.

Lia Sophia, com o sucesso "Ai, menina", ganhou notoriedade como uma das trilhas sonoras de "Amor Eterno Amor". A canção era tema da personagem interpretada por Andrea Horta.

Lançada em 2012, a novela conta a história de Rodrigo (Gabriel Braga Nunes), que é um conhecido domador de búfalos na Ilha do Marajó. Andrea Horta interpreta Valéria, uma jovem que nutre um amor não correspondido pelo galã. Misterioso, o protagonista guarda segredos e um amor de seu passado.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)