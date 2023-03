BBB 23: festa da líder Bruna Griphao é ambientada em ilhas gregas

Nesta quarta-feira (1º) mais uma Festa do Líder é realizada no Big Brother Brasil. Dessa vez, Bruna Griphao vai resgatar as raízes familiares, com tema pautado nas ilhas gregas. A programação do BBB 23 está prevista para iniciar às 22h45, logo após a novela “Travessia”, na rede Globo.

Para este evento, a produção do reality show preparou uma verdadeira viagem à Europa, relembrando as origens da atriz de 23 anos, com imagens das praias de Mykonos e Santorini. A decoração trará as casas brancas com portas e janelas azuis, além das características flores de Bouganville da região e olhos gregos.

VEJA MAIS

Como bricadeira, haverá um espaço para quebra de pratos, cenográficos, tradicionais festejos e casamentos gregos para espantar os maus espíritos. Uma filmagem em câmera lenta captará os confinados em ação e os melhores momentos do quebra-quebra serão exibidos no telão da festa.

Os LEDs exibirão, ainda, imagens de Bruna na Grécia, e para todos entrarem no clima, adereços como tiaras e braceletes de louros estarão disponíveis. Já no cardápio, as comidas gregas favoritas da líder, entre elas: pastitsio, moussaka, bougatsa e tzatziki.