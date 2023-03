Esquenta BBB 23: Bióloga e ex-BBB, Jessi Alves é a próxima convidada de live em OLiberal.com

A ex-BBB, bióloga e professora, Jessilane Alves, mais conhecida como Jessi, será a próxima convidada da Live Esquenta Paredão, no perfil de O Liberal no Instagram. A entrevista acontecerá na próxima terça-feira (7), às vésperas do Paredão no "Big Brother Brasil 23".

Jessi participou da última edição do reality show em 2022 e foi a 14ª eliminada do programa. Na live, a ex-participante contará quais as suas percepções desta edição do BBB e falará sobre seus projetos atuais.

No final do último ano, Jessi esteve na Amazônia e lançou uma websérie chamada "Jessiologia", com o intuito de ensinar biologia de forma virtual. A ideia surgiu após sua saída do reality quando ela percebeu a repercussão positiva das vezes que falou sobre o assunto dentro do confinamento. "Uni as redes sociais, com a visibilidade que o programa me trouxe, e os meus conhecimentos de biologia. A ideia era essa mesmo, juntar o que eu sei, os meus conhecimentos com esse meu jeito mais descontraído, espontâneo e autêntico", disse ela em entrevista ao O Liberal.

À convite do Greenpeace, a bióloga visitou a região Amazônica, principalmente para conhecer uma zona de conflito. Jessi esteve em áreas devastadas pelas queimadas no sul da Amazônia.

Após participar do "Big Brother Brasil 22", a paulista aprendeu com a experiência e tem investido na sua carreira para apresentar ou participar de programas. Segundo ela, a meta é levar a websérie "Jessiologia" para fora do ambiente virtual diretamente para canais de entretenimento que se relacionam com o tema abordado.

Com cerca de 1 milhão e 700 mil seguidores no Instagram, o nome de Jessi viralizou nas redes sociais nos últimos dias quando publicou uma foto assumindo o namoro com a produtora Sté Frick. "Você é a coisa mais linda da vida. É carinhosa, afetuosa, cuidadosa, com um dos maiores corações que já conheci! Eu faço um furacão acontecer em menos de um minutos e você com um simples toque, olhar me acalma e equilibra", escreveu ela se declarando para a namorada.

'Esquenta BBB 23'

Todas as terças-feiras antes do Paredão, o OLiberal.com promove o “Esquenta BBB 23”, onde um convidado comenta sobre o programa, faz análises sobre o jogo, fala sobre os queridos e odiados da casa e revela as suas apostas de quem deixa o reality. A live é transmitida sempre às 20h, nas redes sociais de O Liberal.

O convidado é divulgado no Instagram de O Liberal (@oliberal).

O objetivo é comentar tudo o que ocorreu entre um Paredão e outro. A estreia do “Esquenta BBB 23” contou com a participação de Bob Fllay. Ao longo das cinco eliminações nesta edição do reality, participaram da live: Égua Manu, Paulo Freitas (irmão da Paula, paraense do BBB 23), o cantor Salgadinho, o Tiozão do BBB e a ex-BBB, Tina.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)