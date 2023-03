BBB 23: veja o que rolou na madrugada desta quarta-feira, 1

Após a eliminação de Fred Nicácio do BBB 23 com 62,94% dos votos, o clima dentro e fora da casa esquentou. A madrugada desta quarta-feira, 1, teve rotas recalculadas entre os membros do Quarto Fundo do Mar e comemoração no Quarto Deserto.

Cara de Sapato foi festejado pelos colegas de confinamento. Rolou até música na celebração. Já Domitila, apesar de ter parabenizado o lutador pela permanência, não escondeu a decepção com a saída de Fred. Key Alves alertou a sister sobre o jogo e disse que sempre serão minoria, e irão ao Paredão.

Gabriel Santana contou a Marvvila e Sarah Aline que a sua opção de voto é MC Guimê. O grupo combinou de votar juntos. Key e Cezar Black conversaram sobre o jogo e a atleta disse que irá mirar em Bruna Griphao e Larissa. Ela acredita que se as duas forem ao Paredão, saem. Em outro momento Key também especulou que Larissa só está com Fred D para ganhar seguidores.

Fred Nicácio, fora do programa, assistiu ao momento em que Key e Gustavo falaram mal dele, assim como viu o casal conversando com Christian sobre a sua religião. "Sempre vai ser ignorância, sempre vai ter uma desculpa. O racista sempre vai ter uma desculpa, o intolerante vai ter sempre uma desculpa. 'Ah, porque eu não sabia, ah, porque disseram'. Sempre vão escapar por algum lugar. E vão elas por elas", disse.

As conversas continuaram pela madrugada, nos dois quartos.