O Rei do Gado: Veja como está a atriz Ana Beatriz Nogueira

Ana Beatriz Nogueira deu vida a Jacira em O Rei do Gado, de 1996. Na trama de Benedito Ruy Barbosa, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, a personagem é esposa de Regino (Jackson Antunes) e lidera o movimento dos sem-terra. Em busca da reforma agrária, o casal ganha destaque ao invadir uma fazenda do protagonista, Bruno Mezenga (Antônio Fagundes).

Antes de atuar na novela rural, a atriz fez participações em Felicidade (1991) da TV Globo e Kananga do Japão (1989), da rede Manchete. Depois de O Rei do Gado, Ana Beatriz Nogueira continuou fazendo participações em projetos conhecidos da Rede Globo, como Caminho das Índias (2009), A Vida da Gente (2011) e Anjo Mau (1998).

Na melhor fase de sua carreira e estreando em grandes novelas, a atriz recebeu o diagnóstico de esclerose múltipla em 2009. Segundo Ana Beatriz, a descoberta da doença aconteceu através de surtos durante as gravações de Caminho das Índias. “Achei que era o fim”, disse a atriz que revelou a doença em 2019.

Por ser autoimune, a esclerose múltipla compromete os nervos do corpo, dificultando a coordenação motora e sensibilidade do corpo. Guta Stresser, Cláudia Rodrigues e Ludmila Dayer são algumas das atrizes brasileiras que também revelaram enfrentar a doença.

Ana Beatriz Nogueira fez Guiomar em 'Todas as Flores' (Reprodução/Globoplay)

Em março de 2022, a atriz descobriu um câncer de pulmão após fazer um exame de tomografia devido a influenza. A remoção do câncer ocorreu três meses antes de voltar ao ar em sua última novela, Todas as Flores, produzida pela Globoplay, onde interpretou Guiomar. Ana Beatriz também teve uma participação recente em Um Lugar ao Sol (2022).

“O que importa é que estou perfeitamente saudável e apta para trabalhar, até segunda ordem. Lá vou eu”, disse animada em entrevista à Patrícia Kogut, colunista de O Globo.

