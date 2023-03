Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo hoje, quarta-feira (08)

Em homenagem ao dia da mulheres, a TV Globo exibe na Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (08/03), às 15h30, o filme "Mulheres ao Poder", dirigido por Philippa Lowthorpe e estrelado por Keira Knightley, Jessie Buckley, Gugu Mbatha-Raw, entre outros. Confira a sinopse.

Qual é a sinopse?

No filme “Mulheres ao Poder”, um grupo de mulheres feministas interrompe a cerimônia do concurso de beleza “Miss Mundo” para fazer críticas sobre alguns pontos pertinentes à mulher na sociedade, como por exemplo o sistema patriarcal, o padrão estético inalcançável que é divulgado na mídia e a objetificação feminina. Mas, o movimento feminista não é a única surpresa no evento. A modelo Jennifer Hosten (Gugu Mbatha-Raw), se torna a primeira mulher negra a ganhar o concurso. O filme é baseado em uma história real e retrata aspectos como a importância do papel feminino nos mais diversos ambientes

Veja o trailer de "Mulheres ao Poder”

Duração: 1h46min

Classificação: 10 anos

Gênero: Drama

Lançamento: 09 de março de 2020

