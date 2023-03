O Rei do Gado: Suzane vai atrás de Léia após morte de Ralf

Na reta final de O Rei do Gado, folhetim de Benedito Ruy Barbosa em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, o amante de Léia (Silvia Pfeifer) e Suzane (Leila Lopes) é assassinado após suas verdadeiras intenções serem descobertas.

O farsante é odiado por todos. Marcos Mezenga (Fábio Assunção) será um dos principais suspeitos do crime, já que guarda um enorme rancor de Ralf. Antes de morrer, o pilantra também leva uma surra encomendada pelo marido de Suzane, que mais tarde suspeitará do companheiro.

Ainda sem saber o paradeiro de Ralf, as amantes ficam tensas e Suzane aparece no apartamento de Léia buscando respostas. "O que é que você quer aqui?", diz a loira estressada. "Conversar sobre Ralf", responde Suzane.

Léia diz que não sabe onde o marido está há dias, e que suspeitava estar com Suzane. As duas começam a discutir e Léia diz que da última vez que viu o marido, ele saiu de casa para ficar com a outra. Léia afirma que Ralf teria acabado para ela e dessa forma, seria impossível eles estarem juntos.

Em seguida, Suzane diz a mesma coisa: “Estou saindo da vida do seu marido e isso também é definitivo”. Léia questiona sobre o último encontro de Suzane com Ralf, que foi no iate. Suzane se estressa e diz que a conversa acabou. Por fim, a esposa de Orestes (Luiz Parreiras) ainda terá uma conversa com o marido, perguntando se ele seria capaz de fazer isso, mesmo depois de já ter dado uma surra no pilantra.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)