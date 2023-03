O Rei do Gado: Qual o final de Pirilampo e Lia? Confira

Em O Rei do Gado, Aparício (Almir Sater) também conhecido como Pirilampo pela dupla sertaneja com Zé Bento, se apaixona por Lia (Lavínia Vlasak), filha do ricaço Bruno Mezenga (Antônio Fagundes). Na novela de Benedito Ruy Barbosa, o romance não é aprovado pelo Rei do Gado, porém, mesmo com muitas críticas e desavenças, o casal acaba tendo um final feliz.

O personagem interpretado por Almir Sater é um andarilho sem rumo e também violeiro, fazendo dupla com Zé Bento, chamado de Saracura. Já Lia Mezenga é a filha mais velha de Bruno e teve diversos namorados, mas nunca se apaixonou. Os dois se conhecem durante um acidente de cavalo da moça e Pirilampo corre para salvá-la e até faz boca a boca em Lia.

De primeira, os dois se estranham mas o violeiro ajuda Lia a voltar para casa e o romance não demora muito para acontecer. Ao longo da trama, os sentimentos vão crescendo e os dois escondem o namoro até Bruno eventualmente descobrir. Aparício fica com receio da reação do sogro, com medo de achar que a relação é só por interesse de herança ou bens.

Bruno Mezenga não aprova a relação da filha com o violeiro (Reprodução/Rede Globo)

O fazendeiro só dificulta a vida da filha, pegando no pé dela e chega até a exigir 10 mil cabeças de gado para que Pirilampo peça a mão de Lia em casamento. Mesmo com muita objeção, os dois se casam às escondidas e com o passar do tempo a relação vai melhorando. No final, Bruno finalmente aceita a relação e o violeiro larga a música e começa a trabalhar para o sogro como peão.

