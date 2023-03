Novela O Rei do Gado: Por onde anda Bete Mendes?

Um dos sucessos de Benedito Ruy Barbosa está em reprise pela terceira vez no Vale a Pena Ver de Novo, da Rede Globo. Em O Rei do Gado, de 1996, Bete Mendes dá vida a Donana, esposa de Zé do Araguaia (Stênio Garcia), empregado de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes).

Em seu primeiro trabalho na Globo em 1974, Bete Mendes participou de 'O Caso Especial: Reviravolta' e em seguida, 'O Rebu', no mesmo ano. Ao longo da carreira, a atriz passou por diversas emissoras como a Bandeirantes e TV Cultura até entrar na política e ser eleita a candidata federal no PT (Partido dos Trabalhadores) em 1982.

VEJA MAIS

Três anos depois, a atriz retornou para a Globo e participou de diversos projetos, entre eles, O Rei do Gado, onde fez Donana. A personagem foi amiga da bóia-fria Luana (Patrícia Pillar) e apoiou o romance da sobrinha perdida de Geremias com Bruno Mezenga. Na época, o casal Zé do Araguaia e Donana também conquistou o público com a adoção e peripécias do famoso indiozinho Uerê (Pedro Gabriel).

Donana (Bete Mendes) e indiozinho Uerê (Pedro Gabriel) (Reprodução/Rede Globo)

“Na história, eu orava pelo meu marido que estava perdido no meio do mato, acendendo velas. Eram muito fortes a religiosidade e a fé da Donana”, disse a atriz ao Memória Globo. Sua última atuação foi em 2017, na novela das seis 'Tempo de Amar', onde deu vida à religiosa Irmã Imaculada. Atualmente a atriz segue defendendo a cultura e democracia.

Bete Mendes continua sendo defensora da cultura e democracia (Divulgação)

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)