O Rei do Gado: Tavinho e Rafaela se casam; veja o que acontece

Em O Rei do Gado, trama de Benedito Ruy Brabosa e transmitida em1996, Guilherme Fontes faz o papel de Otávio Rangel, mais conhecido como Tavinho, filho vingativo de Olegário (Rogério Márcico), assassinado pelo Dr. Fausto (Jairo Mattos).O ator teve seu primeiro destaque em Mulheres de Areia (1993), onde por coincidência, também fez par romântico com Glória Pires, que intrepetou a jovem Ruth.

Entre brigas, dramas e conflitos, a participação de Tavinho aconteceu apenas no meio da trama, movimentando o foco da farsante Rafaela Berdinazzi (Glória Pires). Após Geremais prometer que dria a herança para a sobrinha se ela casasse, Rafaela Berdinazzi sobe no altar com Tavinho (Guilherme Fontes), em busca dos bens.

Casamento de Tavinho e Rafaela (Reprodução/Rede Globo)

Entretanto, o casamento é fadado ao fracasso desde o começo, visto que a pilantra nunca gostou do seu par e mais tarde, descobrirá que está grávida de Marcos Mezenga (Fábio Assunção).

Rafaela manterá a farsa, afirmando que o filho é do marido até a revelação vir à tona. O filho do Rei do Gado, Marcos, não mantém contato com Rafaela, mas o relacionamente entre dois não fará diferença já que a sobrinha perdida perderá o bebê em um acidente de cavalo.

No final, os dois seguirão rumos diferentes, e Rafaela criará mais suspense nos próximos capítulos da novela.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)