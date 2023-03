O Rei do Gado: O que acontece com Regino na novela?

Transmitida originalmente em 1996, a novela O Rei do Gado prende os espectadores até hoje, que acompanham a reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Na trama, Jackson Antunes dá vida ao personagem Regino, líder do MST que vive em constante luta pela reforma agrária ao lado de sua esposa Jacira (Ana Beatriz Nogueira).

Por viver em conflitos com donos de fazendas e em busca de assentamentos em terras improdutivas, Regino tem um final trágico na novela. Mesmo após sobreviver a um tiro, o líder permanece na luta ao lado de seus companheiros, procurando ajuda do Senador Caxias (Carlos Vereza), para regularizar a situação.

A bóia-fria Luana (Patrícia Pillar), amada do Rei do Gado (Antônio Fagundes), resiste ao lado de Regino e seus companheiros sem terra. Entretanto, o final do personagem não é um dos melhores visto que Regino é assassinado por um jagunço após tentar assentar uma fazenda.

Final trágico na novela

A trágica morte do trabalhador marca os capítulos finais da novela. Seus companheiros Lupércio (Adenor de Souza) e Formiga (Cosme dos Santos), morrem na tentativa de assentar uma nova terra.

Regino (Jackson Antunes) ao lado de seus companheiros (Reprodução/Rede Globo)

Em seus últimos momentos de vida, Regino destaca que morreu lutando pelo o que sempre acreditou: a reforma agrária. Luana (Patrícia Pillar), fica indignada com a perda e Jacira (Ana Beatriz Nogueira) se torna a nova líder do movimento ao lado de Chiquita (Arieta Corrêa).

