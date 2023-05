O Rei do Gado: Marcos decide ajudar Bruno na busca por Luana

Em cenas previstas para irem ao ar nos últimos capítulos de ‘O Rei do Gado’, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo o herdeiro de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) se comove com a frustração do pai e decide ir em busca de Luana (Patrícia Pillar), sem avisar ninguém.

Cansada da rivalidade entre as famílias Mezenga e Berdinazzi, a ex-boia-fria foge do cafezal de Geremias (Raul Cortez) após decidir criar seu filho sozinha, longe dos rivais. Há dias desaparecida, Bruno se preocupa com o estado da esposa e do bebê, e manda Zé do Araguaia (Stênio Garcia) ir atrás da moça.

O funcionário retorna para a fazenda e diz que quase encontrou a verdadeira Marieta, mas a perdeu de vista. Mesmo com a notícia de que a amada está viva e bem, o Mezenga continua aflito e desabafa sobre a situação, que comove o filho.

Sem falar nada para ninguém, o rapaz pega a estrada atrás de Luana e preocupa Lia (Lavínia Vlasak) e Liliana (Mariana Lima), que acreditam que o playboy fugiu por conta do processo de assassinato de Ralf (Oscar Magrini).

No acampamento dos sem-terra, Luana passa mal e deixa Jacira (Ana Beatriz Nogueira) aflita, mas não aceita ser levada ao hospital. Marcos chega no acampamento e encontra Jacira, que mente sobre o paradeiro da ex-sem-terra. Luana desaparece novamente enquanto Marcos avisa ao pai que Regino (Jackson Antunes) mentiu e sabe de alguma coisa. A noiva de Bruno se esconde em um rancho e o fazendeiro decide percorrer a mesma região atrás da bóia-fria.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)