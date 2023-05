Todas as Flores: quem é Amanda Lee, a delegada Teixeira da novela

Após passar 12 anos fora das telas, a atriz Amanda Lee retorna como delegada Teixeira em "Todas as Flores", novela de João Emanoel Carneiro, exclusiva do Globoplay. A mulher chega para avançar com as investigações sobre a organização de tráfico humano e acabar com o conforto de de Zoé (Regina Casé), uma das integrantes do bando que sempre conseguiu se safar da cadeia.

A atriz havia se distanciado da carreira na atuação para se dedicar aos filhos, Rafaella de 12 anos de idade, Vítor, de 10, do casamento com o ex-jogador de vôlei, Nalbert Bitencourt. “Foi uma volta ao tempo. Comecei muito nova na Globo, em 1997. E voltar aos sets numa novela tão potente e diferenciada, foi um presente e tanto. Emoção do início ao fim. Muitos encontros, reencontros. E muita cena boa. Elenco incrível, colegas generosos, me acolheram com muito carinho”, comentou ao gshow.

De volta às telas, a delegada terá um papel fundamental no desfecho da trama que tem como enredo principal o esquema de tráfico de pessoas. Um dos momentos mais marcantes será quando a delegada Teixeira conseguirá prender Zoé, quem considera uma das principais peças nesse esquema que força mulheres a engravidarem e vendem os bebês para gringos. Após Galo (Jackson Antunes) entregar a ex-comparsa à polícia, delegada Teixeira manda prender a criminosa.

“Ela entra num momento muito aguardado, que é desmascarar a quadrilha que atua no tráfico humano. Diante de tantas evidências encontradas no envolvimento da Zoé, virão muitos acontecimentos que mexerão com a novela”, disse Amanda.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com Felipe Saraiva)