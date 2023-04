O Rei do Gado: Luana volta para o campo de cana após fugir da fazenda

O Rei do Gado reúne diversos momentos clássicos e, mesmo em seu terceiro reprise, não deixa de ser empolgante devido às tramas. Entre a rivalidade das famílias Mezenga e Berdinazzi, estão Luana (Patrícia Pillar) e Rafaela (Glória Pires).

Cansada de ser acusada injustamente, Luana decide fugir da fazenda de Geremias (Raul Cortez) após saber que Rafaela convenceu o italiano de que ela é cúmplice do atentado que quase matou o cafeicultor. Antes de sumir, o delegado Valdir (Tadeu di Pietro) aparece na fazenda dos Berdinazzi para informar que a farsante e a ex-boia-fria são suspeitas do crime, e precisam depor na delegacia. O policial afirma que viu Luana enterrando o revólver utilizado por Bruno (Antônio Fagundes) e que Geremias está profundamente decepcionado com a sobrinha.

A noiva de Bruno Mezenga decide que não vai mais continuar vivendo na mesma casa que a falsa prima. Em seguida, Judite (Walderez de Barros) procura pela moça e percebe que ela já deixou a fazenda. No caminho, Luana exclama que seu filho não vai nascer naquele lugar. “É ódio demais, o meu filho não vai ser um Berdinazzi, nem um Mezenga. Meu filho vai ser só meu”, decide ao fugir para o cafezal.

Rafaela aproveita a situação para reafirmar que Luana é suspeita e fugiu para não assumir a culpa. A família da ex-sem-terra inicia a busca e acredita que ela tenha voltado para a fazenda dos Mezenga, mas não sabem que na verdade Luana está trabalhando grávida no corte de cana.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)