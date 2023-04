Travessia: Theo aceita internação após quase morrer em incêndio dentro de casa

Na novela “Travessia”, exibida pela Globo, Laís (Jandira Nascimento) e Monteiro (Aílton Graça) tentam de tudo para diminuir o tempo em que Theo (Ricardo Silva) usa a internet. Para isso, o casal decidiu trancar o filho no apartamento, sem computador, o que o deixou irritado. O adolescente quase incendiou a residência para sair do local e finalmente aceitou fazer tratamento contra dependência digital após quase morrer em meio às chamas.

Para sair do apartamento, o filho do casal pediu ajuda aos vizinhos, mas não obteve qualquer resposta. Enquanto tentava buscar socorro, ele derrubou acidentalmente uma vela que estava acesa e provocou um incêndio, aumentando ainda mais o próprio desespero.

Enquanto as chamas aumentavam, os pais e Isa (Duda Santos) chegam no local e conseguem conter o fogo, salvando o garoto. A situação perigosa fez o adolescente, que sofre com dependência digital, perceber que está doente e precisa de ajuda médica.

O filho de Monteiro e Laís inicía o tratamento o consultório do psicólogo Cristiano Nabuco, especialista na condição apresentada pelo adolescente. Em uma das consultas, o professor de História é informado que o garoto precisará do acompanhamento de uma profissional de saúde durante a rotina em casa.

“Nós acabamos de chegar do Dr. Cristiano. Estamos aqui com a enfermeira que vai acompanhar o Theo. Ele decidiu por uma internação domiciliar”, falará Monteiro para Laís.

