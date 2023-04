Travessia: Guerra e Ari trocam socos dentro da construtora

Na novela “Travessia”, exibida pela Globo, a tensão entre Ari (Chay Suede) e Guerra (Humberto Martins) está cada vez maior. Além de estar revoltado com o golpe do ex-genro, agora, o empresário se irritou com as ordens dadas pelo arquiteto dentro da construtora, já que ao roubar as ações, ele tornou-se sócio da empresa e decide os projetos que serão ou não aprovados.

Na construtora, Cidália (Cássia Kis) leva para Ari os documentos que dão aval aos novos projetos que devem ser realizados pela construtora. Ao receber os papéis, o novo sócio autoriza e assina duas das três construções, afirmando não concordar com a terceira.

A atitude do filho de Núbia (Drica Moraes) desagrada a assessora e o assunto gera entre os dois uma discussão que é ouvida por Guerra e o deixa irritado. Ao chegar na sala, o pai de Chiara parte para cima de Ari e pede que o arquiteto suma da frente dele.

Ari se defende e devolve o soco dado pelo ex-sogro, mas logo se desculpa por isso. "Eu não queria lhe agredir, não é assim que eu quero revidar", diz Ari.

Enquanto Cidália chama os seguranças, Guerra faz questão de deixar claro que o golpista já agrediu a família de muitas outras formas.

"Não queria me agredir? Mais do que me agrediu? Do que agrediu a minha filha? Do que agrediu a minha empresa? Mais?", responde o empresário.

O maranhense não concorda com as palavras do namorado de Guida e, enquanto é levado para fora da sala, acaba deixando Guerra ainda mais atordoado. "Agredido fui eu pelo senhor! Agredido fui eu”, gritará Ari.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)