O Rei do Gado: Luana sente as dores do parto e se recusa a ir para o hospital

No capítulo de hoje em 'O Rei do Gado', novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, a bóia-fria Luana (Patrícia Pillar) começa a sentir as dores do parto no acampamento dos sem-terra, mas se recusa a ir para o hospital com Jacira (Ana Beatriz Nogueira).

Enquanto isso, Marcos Mezenga (Fábio Assunção) se comove com a tristeza do pai ao não saber o paradeiro da noiva e decide ir atrás de Luana, sem avisar ninguém. Preocupados, a família pensa que o playboy fugiu para escapar do processo de assassinato de Ralf (Oscar Magrini).

O filho de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) pega a estrada e chega no acampamento dos sem-terra, e pergunta para Regino (Jackson Antunes) onde a moça está. Esperta, a verdadeira Marieta pede para que ninguém fale onde ela está enquanto Marcos diz que não voltará para a fazenda sem a moça.

Em seguida, a gestante começa a sentir as dores do parto e Marcos a procura pela casa, mas desiste e escolhe confiar no amigo de Luana. Marcos vai embora e a bóia-fria tem o segundo herdeiro do rei do gado ali mesmo, longe do pai da criança e dos Berdinazzi.

