O Rei do Gado: Como Rafaela Berdinazzi é desmascarada? Veja o final da personagem

Após inúmeras mentiras, a pilantra Rafaela Berdinazzi (Glória Pires) finalmente será desmascarada nos próximos capítulos de 'O Rei do Gado', trama de Benedito Ruy Barbosa em reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Grávida de Marcos Mezenga (Fábio Assunção), a falsa sobrinha de Geremias (Raul Cortez) sofrerá um grave acidente e perderá o bebê. Logo após o acontecimento, a farsante terá sua verdadeira identidade revelada pelo tio, que investigará a origem da moça.

Nos capítulos recentes, a jovem fez acusações delirantes sobre o atentado contra o italiano, que resultaram na fuga de Luana (Patrícia Pillar) e na prisão de Marcos, suspeito de ter cometido outro crime sabotado pela mentirosa.

Entretanto, Geremias e Tavinho (Guilherme Fontes) ficam de olho na farsante após a tentativa de assassinato e desconfiam que ela é a principal suspeita do crime. Para se livrar do caso, Rafaela confessa para a família que o filho que espera é de Marcos, o que não adianta muito já que o playboy a rejeita.

Cansado de lidar com tanto drama, o cafeicultor revelará ter matado Doutor Fausto (Jairo Mattos) como vingança pela morte de Olegário (Rogério Márcico), pai de Tavinho. A golpista ficará incrédula com a notícia e não terá coragem de enfrentar outra mentira quando o tio pergunta se foi ela quem atirou nele.

Rafaela (Glória Pires) terá sua identidade revelada após investigação de Geremias (Raul Cortez) (Reprodução/Globo)

Após a confissão, Geremias expulsa Rafaela da fazenda e mais tarde, decide ir para a Itália investigar a origem da farsante, que é neta de uma Berdinazzi, mas não tem o mesmo sangue do tio. No final da trama o italiano, com pena, dá uma de suas fazendas para a moça e pede para que retirem as acusações do atentado. A jovem não conseguirá administrar a terra e terá que vender para Marcos, ficando sem lugar para morar.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)