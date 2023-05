O Rei do Gado: Após ser desmascarada, Geremias faz acordo com Rafaela

No capítulo anterior de ‘O Rei do Gado’, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, Geremias (Raul Cortez) descobriu a verdadeira identidade de Rafaela (Glória Pires) e as mentiras que a falsa sobrinha espalhava.

Após voltar da Itália com Giuseppe (Emilio Orciollo Neto), o cafeicultor reúne a família para contar a notícia de que encontrou seu verdadeiro sobrinho-neto, e que a esposa de Tavinho (Guilherme Fontes) não possui o sangue dos Berdinazzi. Assim, a farsante fica decepcionada ao ver seus planos irem por água abaixo e se preocupa com a suposta herança escrita no testamento do tio.

VEJA MAIS

Em uma conversa sincera, Geremias conta para Rafaela que já sabia a verdade e revela que matou o doutor Fausto (Jairo Mattos), chocando a interesseira. Na fazenda, os dois discutem sobre o futuro e o italiano faz um acordo com a moça.

“Não vai levar tudo que veio buscar, mas também não vou te deixar sair daqui com uma mão na frente e outra atrás”, garante o italiano. Em contraponto, Rafaela se recusa a aceitar a oferta do tio, mas repensa após ele mencionar a fazenda dos Mezenga.

“Vou te dar aquela fazenda que comprei dos Mezenga com toda a boiada que tem lá”, propõe Geremias. Desconfiada, a farsante pergunta o que deve fazer. “Você vai esquecer que eu matei aquele maldito do Fausto, que matou o meu melhor amigo”, pede. “Eu já esqueci. E já disse que jamais acusaria o senhor”. Por fim, Geremias diz que vai esquecer do tiro dado pela sobrinha.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)