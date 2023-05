O Rei do Gado: Geremias revela identidade de Rafaela e confessa crime

No capítulo de hoje em ‘O Rei do Gado’, a história de Rafaela Berdinazzi (Glória Pires) cairá de uma vez por todas. A farsante será descoberta após Geremias (Raul Cortez) voltar da Itália junto com o verdeiro sobrinho-neto perdido Giuseppe (Emilio Orciollo Neto), e a notícia de que a moça é uma falsa Berdinazzi.

Chegando ao fim do seu terceiro reprise no Vale a Pena Ver de Novo, a trama de Benedito Ruy Barbosa tem revelações e desfechos entre as famílias rivais Mezenga e Berdinazzi. Em meio a investigação do assassinato de Fausto (Jairo Mattos), o italiano chega na fazenda e reúne a família para contar que Giuseppe é neto de seu irmão, Bruno Berdinazzi (Marcello Antony) e Gema (Luísa Fiori), mas que Rafaela é neta de outro homem, com quem a avó teve uma relação extraconjugal.

“A Gema teve outro amor na vida dela, depois do Bruno. Fez um filho nela, que não era um Berdinazzi. O maledeto não assumiu e sumiu no mundo. Então a Gema registrou o segundo filho dela como um Berdinazzi, diz o italiano. “Tu pai tem o nome dos Berdinazzi, mas não tem os nostro sangue”, afirma para Rafaela.

A esposa de Tavinho ficará chocada com a notícia, já que sempre viu o pai como irmão de Geremias e um verdadeiro Berdinazzi. Mais tarde, a farsante tem uma conversa sincera com o tio, para acertarem as contas. “Você confessou que deu minha arma para Marcos (Fábio Assunção) matar o Doutor Fausto. É mentira”, insiste o velho. Rafaela pergunta o motivo de tanta certeza e Geremias confessa ter matado Fausto. “Eu matei aquele desgraçado!... Sim, fui eu. Sem nenhum remorso”, confirmará o italiano, deixando a moça boquiaberta.

