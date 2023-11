Mulheres Apaixonadas: Veja por onde anda Rodrigo Santoro, o Diogo

Um dos maiores galãs do país, Rodrigo Santoro participou de várias novelas da teledramaturgia brasileira, incluindo ‘Mulheres Apaixonadas’, no ar no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo.

No folhetim de Manoel Carlos, o modelo interpreta Diogo, ex-marido de Marina (Paloma Duarte) e namorado de Luciana (Camila Pitanga) no final da novela. Aos 48 anos, Santoro continua trabalhando como ator e reside em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Atualmente visto como um astro internacional, Santoro diz que é apenas um artista que trabalha pelo mundo.

“Não me coloco em nenhum lugar de astro internacional. Ano passado por exemplo eu trabalhei na Espanha, a série 'Wolf Pack' eu fiz nos Estados Unidos, dois anos atrás eu fiz 'Os Sete Prisioneiros' no Brasil. Eu diria que vou onde está a oportunidade de trabalho que me estimule, mexa comigo de alguma forma”, disse em entrevista ao gshow.

Entre os mais recentes projetos do brasileiro estão: Golpe Duplo (2015), 300 (2006) e Wolf Pack (2023), onde vive Garrett, pai de adolescentes protagonistas. Além da vida profissional, Rodrigo Santoro é casado com a modelo Mel Fronckowiak desde 2016, com quem tem a filha Nina, de 6 anos.

Relembre cenas de Rodrigo Santoro em 'Mulheres Apaixonadas'

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)