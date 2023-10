Mulheres Apaixonadas: veja o final de Luciana, interpretada por Camila Pitanga na trama

Após o caso com Diogo (Rodrigo Santoro) durante o casamento com Marina (Paloma Duarte) a vida amorosa de Luciana, interpretada por Camila Pitanga, é uma das incógnitas da trama de Manoel Carlos. O romance proibido com Diogo dura pouco tempo, visto que o galã se casa e se separa da esposa ao longo da trama. Luciana começa a residência no hospital de César (José Mayer) e logo vira amante do médico, além de se tornar inimiga de Laura (Carolina Kasting).

VEJA MAIS

O caso entre o profissional de saúde e a filha de Téo (Tony Ramos) mexe com Helena (Christiane Torloni), apaixonada pelo antigo amor e que posteriormente, será procurada pela enteada para dar conselhos amorosos. No final da novela, Diogo volta ao Brasil após ficar um tempo em Nova York e escreve uma carta para Luciana, enquanto César se reaproxima de Helena.

Após saber do antigo relacionamento entre a madrasta e o médico, Luciana termina com César no capítulo 194 e se reencontra com Diogo e se entrega à paixão com o galã. Os dois se mudam para o exterior, onde viverão juntos.

Confira cena polêmica de Luciana e Diogo em ‘Mulheres Apaixonadas’

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da Coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)