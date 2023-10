Mulheres Apaixonadas: saiba quando termina a novela

Em exibição no Vale a Pena Ver de Novo desde maio, o folhetim de Manoel Carlos ‘Mulheres Apaixonadas’ está previsto para ter menos tempo nas telinhas em comparação à exibição original, devido a cortes e novas edições entre os mais de 200 capítulos da trama.

Na exibição original, o sucesso ficou no ar por oito meses e, dessa vez, pode ter apenas seis meses de duração. Até o momento, ‘Mulheres Apaixonadas’ está no capítulo 101.

Nesse ritmo, a previsão é que a novela termine até dezembro deste ano. Entre as substitutas preferidas do público, estão: ‘Salve Jorge’ (2012), ‘Amor à vida’ (2013) e ‘Paraíso Tropical’ (2007).

Qual o final de ‘Mulheres Apaixonadas’?

O final do folhetim de Manoel Carlos é marcado pelo casamento da protagonista Helena (Christiane Torloni) com o antigo amor César (José Mayer). Além disso, Téo (Tony Ramos) termina com Laura (Carolina Kasting) e descobre ser pai biológico de Lucas (Victor Cugula) e Salete (Bruna Marquezine).

Outro desfecho feliz é o de Estela (Lavínia Vlasak) com o padre Pedro (Nicola Siri), que deixa de ser sacerdote para ter um relacionamento com a amada.

A vilã Dóris (Regiane Alves) termina sendo humilhada pelo pai Carlão (Marcos Caruso), enquanto Raquel (Helena Ranaldi) tem um final trágico após a morte de Fred (Pedro Furtado), enquanto espera um filho dele.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da Coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)