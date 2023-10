'Fuzuê': Atriz Olivia Araújo interpreta Maria Navalha, uma ex-cantora desaparecida

Na novela "Fuzuê", da TV Globo, a atriz Olivia Araújo interpreta Maria Navalha, ex-cantora boêmia. Extrovertida, sem filtros ou papas na língua, a ex-artista da Lapa ficou famosa não apenas por seu talento, mas também por sua personalidade explosiva. Carismática, irônica e combativa, tem na paternidade de Luna (Giovana Cordeiro) seu grande mistério e maior ponto de virada em sua história.

Na trama, Navalha é obcecada pela história do tesouro escondido na loja de biojoias Fuzuê, como uma forma de revanche contra César (Leopoldo Pacheco), seu único e grande amor. No entanto, essa investigação acaba culminando em seu desaparecimento por mais de um ano, intrigando a todos em sua volta, já que a personagem é conhecida por viver uma vida livre e sem julgamentos.

VEJA MAIS

No decorrer dos capítulos da novela, o paradeiro de Maria Navalha vai sendo desvendado gradualmente por Luna, que acaba se decepcionando e magoando com ao finalmente descobrir toda verdade sobre o desaparecimento da mãe.

Qual a história da novela "Fuzuê"?

A trama aborda a história de Luna, moradora do bairro de Fátima, no Rio de Janeiro, é uma mulher simples que produz biojoias e vende nas praias da cidade. Os dias de Luna mudam quando sua mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo) desaparece na loja Fuzuê, enquanto procurava pistas de um tesouro desaparecido.

Para descobrir o paradeiro da mãe, a vendedora conta com a ajuda de Nero, dono do empreendimento onde a ex-cantora sumiu. Além do empresário, a garota também recebe apoio de Miguel (Nicolas Prattes), filho de Nero, que chegou recentemente de Portugal e se encantou por ela.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)