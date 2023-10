Terra e Paixão: quem é Emengarda, personagem de Claudia Raia na novela?

Nos próximos capítulos de "Terra e Paixão", Luigi (Rainer Cadete) terá mais um problema para resolver. Com a chegada de Emengarda (Claudia Raia), sua mãe biológica, em Nova Primavera. A nova personagem deixará o italiano apavorado, já que ela vai tentar tirar dinheiro dele para não contar a verdade aos La Selva.

VEJA MAIS

Antes mesmo de chegar à cidade, a mãe de Luigi já começará a causar tumulto na vida do filho. Para tentar contato com o ex de Petra (Débora Ozório), a mulher começa a ligar constantemente para o italiano e Anely (Tatá Werneck) acredita que o namorado tenha uma amante.

Em uma das ligações, a mãe de Luigi informa que está destinada a ir para Nova Primavera. O italiano fica desesperado, já que a chegada de Emengarda pode trazer suas mentiras à tona, como no dia em que ele contratou uma atriz para ser sua mãe durante o casamento com Petra.

Nas cenas, previstas para irem ao ar na próxima semana, Emengarda chega a Nova Primavera após ameaçar Luigi e vai a um bar, onde avisa que é parente distante dos La Selva. Em seguida, a golpista vai à fazenda da família milionária, surpreendendo o filho, Irene (Gloria Pires) e Antônio (Tony Ramos).

(*Juliana Maia, estagiária, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)