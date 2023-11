Mulheres Apaixonadas: Tony Ramos relembra bastidores e cena mais marcante da trama

No ar em ‘Mulheres Apaixonadas’, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, Tony Ramos é relembrado novamente pelo público como o saxofonista Téo, marido de Helena (Christiane Torloni) e pai biológico de Salete (Bruna Marquezine) e Lucas (Victor Cugula).

Na trama de Manoel Carlos, o galã também tem um caso com a ex-prostituta Fernanda (Vanessa Gerbelli), que é assassinada a tiros no Leblon. O acidente entre os dois se tornou uma das cenas mais emblemáticas da teledramaturgia brasileira. Após 20 anos da transmissão original do folhetim, Tony Ramos relembra cenas inesquecíveis e bastidores da novela de Maneco.

“Há momentos muito dramáticos e momentos de bom humor; havia muita boa música também. São as melhores lembranças", afirma. Entre as lembranças, certamente está a cena mais marcante da trama, onde Fernanda é assassinada, e que foi feita em um dia comum no Rio de Janeiro.

Essa cena do tiroteio do Leblon é emblemática para nós atores que participamos, para a direção da novela e para o público, que teve a oportunidade de assistir em plena rua Dias Ferreira. Isso cria no espectador um tipo de emoção diferente, porque tá vendo que não é efeito fundo infinito, é verdade. Havia restaurantes com pessoas ali, almoçando e assistindo ao mesmo tempo, os prédios com pessoas nas janelas, ônibus parados e as pessoas vendo

Vanessa Gerbelli guarda o momento em que recebeu aplausos e elogios durante a encenação, algo que marcou sua carreira. “Quando acabou a cena, quando os tiros atingiram os personagens. Houve um silêncio imenso entre as pessoas que estavam assistindo, e, na sequência, os aplausos espontâneos. Eu me lembro de o Tony Ramos estar emocionado, dizendo que parecia teatro. Foi muito bonito, um momento que guardo até hoje".

Mesmo com vários dramas familiares na ficção, Tony diz que não teve dificuldade alguma com o texto e interpretação. “A gente tinha uma estrutura muito forte e era apenas criar em cima do lindo e maravilhoso texto do Manoel Carlos”, acrescenta.

Duas décadas depois da estreia de ‘Mulheres Apaixonadas’, Tony mantém a admiração pela obra do autor. “Maneco é aquele que olha pela janela, mas olha por olhar; ele olha tentando entender cada ser humano. E daí surgem as grandes e atuais histórias dele”.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)