Mulheres Apaixonadas: Por onde anda Paulo Coronato, ator que viveu Caetano?

Paulo Coronato, conhecido pelo personagem ‘Dimas’, em ‘O Rei do Gado’ (1996), fez sucesso em ‘Mulheres Apaixonadas’ ao interpretar o mulherengo Caetano. No folhetim escrito por Manoel Carlos, o taxista é marido de Rosinha (Guilhermina Guinle), mas, mantém casos paralelos com a empregada doméstica Shirley (Renata Pitanga) e com a patroa dela, Silvia (Natália do Vale).

Ao longo dos capítulos, os personagens se envolvem em um triângulo amoroso repleto de momentos inesperados e revelações, que conquistaram o público durante a exibição original, em 2003.

Após a novela. Paulo Coronato atuou em outros projetos de sucesso como ‘Chamas da Vida’ (2009) e ‘Corações Feridos’ (2012). Seus últimos trabalhos foram nas novelas bíblicas ‘Milagres de Jesus’ (2014), ‘Gênesis’ (2021), da TV Record, e na série ‘Aruanas’ (2019), da Globo.

Aos 60 anos, Paulo voltou aos holofotes, mas por um motivo diferente. O ator processou a Globo para reivindicar seus direitos pelo reprise e vendas internacionais de ‘Mulheres Apaixonadas’, além de outras tramas em que atuou.

Segundo ele, a emissora não estava pagando corretamente os valores equivalentes às participações de artistas em diversos projetos. O pedido de Coronato foi negado pela juíza responsável pelo caso.

(*Beatriz Moura, estagiária de Jornalismo sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)