Mania de Você: Luma conta a Viola sobre golpe de Mavi e recebe proposta de emprego

Em “Mania de Você”, enquanto Viola (Gabz) alavancou na carreira como chef, Luma (Agatha Moreira) precisou deixar o talento na cozinha de lado. A herdeira foi enganada e furtada por Mavi (Chay Suede), e ficou sem dinheiro. Ao ver que Viola comanda um restaurante em Angra dos Reis, Luma decide voltar ao local.

A surpresa do reencontro toma conta das duas, mas logo o assunto sobre Mavi surge. “Eu fui roubada, dilapidada por aquele psicopata. Eu nunca mais vi aquele desgraçado, não faço ideia do que ele fez com a minha fortuna, nem onde se escondeu, deve ter ido pro exterior”, fala Luma. Nem ela e nem Viola sabem que o verdadeiro dono do resort Albacoa é o filho de Mércia (Adriana Esteves).

“Isso é pesado demais. O Mavi, então, está milionário. É isso?”, questiona Viola. A chef diz que nunca procurou pelo ex-namorado, apenas pela amiga. Viola pergunta a Luma o que fez para se sustentar após o golpe. “Do jeito que deu. Foi muito difícil. Trabalhei como garçonete, recepcionista de hotel. Tudo com o dinheiro contado pra pagar a vaga onde eu dormia, tinha dia que nem dava pra comer direito, aí eu comecei a dirigir carro de aplicativo”, explica Luma.

Viola (Gabz) garante emprego para Luma (Agatha Moreira) no Violeta (Reprodução / Globo)

Totalmente comovida com o que ouve da amiga, Viola decide colocá-la para trabalhar no Violeta, restaurante fundado no resort de Mavi. “Você vai é me ajudar! Vai trabalhar comigo no Violeta, você vai fazer muita diferença pra mim, tem mais talento que qualquer um da minha equipe! Tá contratada”, afirma Viola.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)