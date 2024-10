Conheça a origem da personagem 'Helena' de Manoel Carlos nas novelas

O Brasil é conhecido como o país das novelas, um título que reflete a quantidade e a diversidade de produções televisivas que encantam o público nacional e internacional. Entre os autores que se destacam nesse cenário, Manoel Carlos, carinhosamente chamado de Maneco, é uma dos grandes nomes.

O autor é famoso por suas tramas que muitas vezes se desenrolam no elegante cenário do Leblon, e uma de suas marcas registradas é a presença de protagonistas chamadas Helena.

Desde a estreia da novela Baila Comigo, em 1981, até Em Família, em 2014, o nome Helena se tornou um símbolo da obra de Maneco, aparecendo em nove produções. O ciclo começou com a talentosa Lilian Lemmertz e se encerrou com sua filha, a atriz Julia Lemmertz. Essa repetição do nome nas tramas gerou curiosidade e discussões entre os fãs de novelas: por que o autor escolheu esse nome específico para suas protagonistas?

Por que Helena?

A resposta para essa pergunta está na mitologia grega. O nome Helena foi escolhido por Maneco em homenagem a Helena de Troia, filha do deus Zeus e da rainha Leda, famosa por ser considerada a mulher mais bela do mundo.

Em uma entrevista ao programa Conversa com Bial, em 2020, o autor explicou sua escolha: "Foi Helena de Troia, e escolhi porque gosto do nome... Curiosamente, tive duas filhas mulheres e nenhuma delas se chama Helena. As pessoas me perguntavam na rua: 'Foi sua namorada? Sua amante?'. Eu dizia: 'Não'. Podia parecer que era minha mãe, minha irmã ou alguém da família, mas não era, não."

As Helenas de Manoel Carlos

1. Baila Comigo (1981)

Baila Comigo - 1981 (Reprodução/TV Globo)

A primeira Helena foi interpretada por Lílian Lemmertz. Ela é mãe dos irmãos Quinzinho e João Victor (Tony Ramos), enfrentando a dura realidade de ter que abandonar um dos filhos devido à sua origem humilde.

2. Felicidade (1991)

Felicidade - 1991 (Reprodução/TV Globo)

Na pele de Maitê Proença, a segunda Helena é uma mulher bonita e à frente de seu tempo, que se muda da fictícia Vila Feliz para o Rio de Janeiro. Em seu reencontro com Álvaro (Tony Ramos), engravida da filha Bia (Tatyane Goulart) e precisa lidar com a rival Débora (Vivianne Pasmanter).

3. História de Amor (1995)

História de Amor - 1995 (Reprodução/TV Globo)

Regina Duarte estreia como Helena nesta trama, onde vive uma relação conflituosa com a filha Joyce (Carla Marins). Ela se envolve com o médico Carlos (José Mayer), enfrentando rivais como Paula (Carolina Ferraz) e Sheila (Lilia Cabral).

4. Por Amor (1997)

Por Amor - 1997 (Reprodução/TV Globo)

Em sua segunda interpretação como Helena, Regina vive uma mulher forte e independente, que troca os bebês no hospital após a filha Eduarda (Gabriela Duarte) perder seu filho, em um ato de amor profundo.

5. Laços de Família (2000)

Laços de Família - 2000 (Reprodução/TV Globo)

Vera Fischer encarna Helena, mãe de Camila (Carolina Dieckmann), que descobre ter leucemia. Ela se vê diante da possibilidade de um transplante de medula e engravida do pai verdadeiro de Camila, Pedro (José Mayer), para ajudar a salvar a filha.

6. Mulheres Apaixonadas (2003)

Mulheres Apaixonadas - 2003 (Reprodução/TV Globo)

Christiane Torloni é a sexta Helena, que, após um longo casamento com Téo (Tony Ramos), decide buscar sua felicidade e novas paixões, refletindo sobre os desafios da vida amorosa.

7. Páginas da Vida (2006)

Páginas da Vida - 2006 (Reprodução/TV Globo)

Regina Duarte retorna como Helena, agora uma médica que não se realiza como mãe e adota Clara, uma menina com síndrome de Down rejeitada pela avó, Marta (Lilia Cabral).

8. Viver a Vida (2009)

Viver a Vida - 2009 (Reprodução/TV Globo)

Taís Araújo apresenta uma Helena mais jovem, uma top model que prioriza sua carreira. Durante um desfile em Búzios, ela se encanta por Marcos (José Mayer) e se envolve com Bruno (Thiago Lacerda).

9. Em Família (2014)

Em Família - 2014 (Reprodução/TV Globo)

A última Helena foi vivida por Julia Lemmertz, filha da primeira Helena. Nesta trama, ela é uma leiloeira de forte personalidade, casada com Virgílio (Humberto Martins) e enfrenta o desafio de ver sua filha, Luiza (Bruna Marquezine), se apaixonar por Laerte (Gabriel Braga Nunes).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)