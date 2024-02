Chiquititas: Vivi recebe fotos de campanha com Duda; Pata fica com ciúmes

No capítulo da novela 'Chiquititas' desta segunda-feira (12) Vivi vê as imagens da campanha de fotos que fez com Duda. Pata fica enciumada, mas disfarça. Na mansão dos Almeida Campos, Duda mostra as imagens para Mili. Marian faz fotos dos dois juntos escondida. Cris e André tiram fotos deles mesmos para colocarem no site de notícias que estão montando.

VEJA MAIS

Os dois conversam e Cris conta um segredo de seu passado. Cintia revela para Carmen que Carol estava no orfanato, pois estava desconfiada que elas estivessem atrás das coisas ruins que ocorrem no local. Cintia diz ainda que afastou Carol do cargo de faxineira. Carmen alerta que precisam ficar atentas com Carol.

Ernestina vai para seu julgamento para que seja liberta. Cintia e Carmen são abordadas por Carol e Junior na sala do orfanato. Os dois levam Cícero e Ernestina, que acusam Cintia e Carmen de serem parceiras de Matilde nas maldades. Carmen diz que não sabia de nada e que foi enganada por Cintia e Matilde.

Cintia deixa a direção do orfanato, mas finge para Vivi que não fez nada. Chico explica para as chiquititas que essa se trata da verdadeira Ernestina e não da irmã gêmea dela, Matilde. Chico apresenta as novas chiquititas que Ernestina ainda não conhecia. Todas as chiquititas abraçam Ernestina. Chico diz que o motivo que levou Cintia a se juntar com Matilde ainda é um mistério.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Bruno Magno)