Chiquititas: Carol e Cintia se acertam; Maria mostra o túnel do orfanato para Neco

No capítulo da novela ‘Chiquititas’ desta terça-feira (6) Junior conta para Carol que Andreia mentiu o tempo todo sobre a doença com o apoio de Fernando. Lucia diz para Neco que quer fugir com ele. Carol conversa com Cintia e diz que avisou a polícia. Cintia diz que ela pode continuar a trabalhar no orfanato e que por ela, Carol seria a cuidadora, mas Carmen não quer isso de jeito algum.

VEJA MAIS

Tobias conta para Beto que Maria Cecília o proibiu de subir no administrativo do Café Boutique. Maria mostra o túnel do orfanato para Neco, que pensa em utilizá-lo para esconder Lúcia. Marian vai até o orfanato vestindo o vestido de Mili e todas dizem que Teca confessou que Marian estava por trás das fofocas publicadas no jornal da escola.

Marian assume ter feito as publicações, diz que odeia as chiquititas e faz provocações. Beto conversa com Maria Cecília sobre Tobias, mas ela não gosta de ser interrompida e diz que da próxima vez que ele fizer isso será demitido.

Marian ameaça Teca, Mili, Pata e Bia chegam para defender a pequena. Marian ofende Pata que parte para cima da garota. Mili segura Pata para impedir a briga. O vestido que Marian veste, o qual é de Mili, rasga. Carol interrompe a briga. Marian acusa Mili de ser culpada de tudo e vai embora dizendo que não deve satisfação para Carol, que não passa de uma faxineira.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Bruno Magno)