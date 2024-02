Chiquititas: Veja por onde anda Fernanda Souza, atriz que fez Mili na trama de 1997

Fernanda Souza, conhecida por interpretar a protagonista Mili na primeira versão de ‘Chiquititas’ (1997) é um sucesso dentro e fora da TV após décadas de carreira na teledramaturgia brasileira.

Na trama, a artista fez as duas primeiras temporadas, se tornaram sucesso e a transformaram em uma estrela. No fim de 1998, deixou o elenco e migrou para a Globo no ano seguinte, estreando em ‘Andando nas Nuvens’ (1999).

Adorada por papéis icônicos como ‘Toma Lá dá Cá’ e ‘Malhação’, a atriz apresenta um vasto currículo com diversos trabalhos desde 1992, quando estreou nas telinhas com apenas 8 anos. Sem medo de se reinventar com tamanha autenticidade dentro da profissão, Fernanda deu um tempo das novelas para exercer como apresentadora.

Fê estreou na área em 2014, como repórter do ‘The Voice Brasil’. Depois, em 2016, embarcou no ‘Vai, Fernandinha’, do Multishow, com entrevistas e entretenimento. Além disso, comandou o ‘Só Toca Top’ (2018), na Globo, e seguiu com um canal no YouTube. Começou a namorar o cantor Thiaguinho em 2011 e se casou em 2015, mas a união chegou ao fim em 2019, após oito anos de relacionamento.

"Faço isso desde pequena. Comecei apresentando no X-Tudo (TV Cultura), fiz 'Chiquititas' (SBT) e depois disso várias novelas. Voltei a apresentar quando fui para o 'The Voice' (Globo). Depois, tive meu próprio programa, o 'Vai, Fernandinha' (Multishow), mas ao mesmo tempo estava com um monólogo no teatro durante cinco anos, que mais de um milhão de pessoas viram.

Atualmente, ela comanda o programa ‘Ilhados com a Sogra’, da Netflix Brasil, além ser influenciadora digital no Instagram, onde possui mais de 20 milhões de seguidores.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)