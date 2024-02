Chiquititas: veja como está Renata Del Bianco, atriz que fez Vivi na primeira versão

A atriz Renata Del Bianco, de 37 anos, estreou nas telinhas com a personagem órfã Vivi, na primeira versão da novela ‘Chiquititas’, em 1997. Na trama, a ex-atriz viveu a irmã de Tati, que sonha em ser modelo e vive diversas aventuras com as chiquititas no orfanato Raio de Luz.

Em apenas cinco temporadas, Renata conquistou o carinho do público, que recebe até hoje nas redes sociais. Sobre a primeira versão de Chiquititas, ela relembra: “Foram três meses de testes. Três meses fazendo teste nos estúdios, no teatro. Teste de canto, dança, interpretação”, disse em entrevista à revista 'Quem'.

Com o sucesso, as atrizes-mirim se tornaram celebridades na Argentina, onde a trama era gravada, e no Brasil. “Cada uma das Chiquititas tinha um apartamento. Eram dois prédios. Parecia a república das Chiquititas”, contou. Renata ainda falou sobre o affair com Pierre Bittencourt: “Teve um trelelê entre eu e o Pierre, sim. Eu era muito apaixonada pelo Pierre, mas ele só pisou em mim. Me disse que eu era menina de ficar e não de namorar“.

De acordo com ela, que agora é criadora de conteúdo adulto na plataforma Only Fans, a personagem acabou atraindo assinantes em seu perfil, onde se reencontrou profissionalmente no mercado.

Recém-divorciada de um casamento abusivo com o empresário Daniel Simonini, a influenciadora afirma que teve a vida mudada após descobrir a plataforma. “O Only Fans mudou minha vida! Me encontrei profissionalmente nesse caminho. Acho que parte dessa galera veio carente da Vivi, de entender o que aconteceu com a minha personagem”.

Nas redes sociais, possui mais de 100 mil seguidores, que acompanham sua rotina pessoal e profissional.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Bruno Magno)