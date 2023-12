Chiquititas: Pata fica com ciúmes de Duda; Miguel volta morar no túnel do orfanato

Cris e Tati conversam com Vivi por vídeo através do computador. No bar, Francis, Beto, Érica, Tobias e Maria Cecília prestigiam Clarita, que canta a música “Como Eu Quero”. Marian conversa com Mili, diz que acha Duda muito estiloso e bonito. Mili revela que não sente nada pelo garoto.

Marian diz que essa é uma boa notícia, pois está interessada nele. Pata, que também está apaixonada por Duda, escuta a conversa das duas atrás da porta do quarto. Gabriela estranha que Armando, que finge ser Miguel, conhece Cintia. No bar, é a vez de Francis cantar para os amigos e namorada, Clarita.

O barista canta a música “É o Amor”. Tobias também sobe ao palco e canta a música “Delicinha”, uma das músicas da época em que ele fingia ser um português chamado Thomas Ferraz. Maria Cecília se aborrece e Tobias jura não cantar mais nenhuma música de Thomas Ferraz.

Pata está na cozinha triste. Mosca conversa com a irmã e pergunta o que aconteceu. Pata diz que Marian lhe irrita muito, mas não revela o motivo. Cintia conta para Bia que haverá um evento no Café Boutique com vários jovens. As duas confirmam presença através de uma rede social.

Shirley está irritada com o namorado, Cícero. Ela conta para Eduarda que Cícero estava escondendo uma foto e acha que pode ser uma traição. O que Shirley não sabe é que se trata de uma foto das filhas dele, Tati e Vivi.

Em Porto Alegre, Vivi conta que está gostando muito da cidade, onde se pode conhecer tudo com mais calma do que em São Paulo. Vivi diz que se pudesse levaria sua irmã e amigas para morar com ela. Mili fica feliz ao descobrir que Miguel voltou a morar nos túneis do orfanato.

