Elas por Elas: qual a doença de Márcia que atinge uma em quatro mães no Brasil? veja como tratar

Em "Elas por Elas", Tony (Richard Abelha) e Vic (Bia Santana) rejeitam Márcia (Mary Sheila) como mãe e afirmam que Renée (Maria Clara Spinelli), quem os criou, ocupa esse papel afetivo. No entanto, a perfumista entra na trama e revela a razão de ter deixado os filhos quando ainda eram pequenos: ela foi vítima de uma intensa depressão pós-parto, uma condição mais comum do que se imagina, que afeta mais de 25% das mães brasileiras, de acordo com dados da Fiocruz.

As informações são da pesquisa "Nascer no Brasil", na qual focou o estudo no parto e nascimento no país. Com base nos relatos de 23.896 mulheres entrevistadas entre seis e 18 meses após o nascimento do bebê, 26,3% delas apresentaram sintomas relacionados ao transtorno.

Na trama das 18h, Márcia diz que os sintomas começaram na primeira gestação e se agravaram na segunda. Ela também compartilha outro aspecto crucial que reflete uma realidade presente na vida muitas mães, ao mencionar a falta de compreensão de seu então marido, Wagner (César Mello), na época.

O que é a depressão pós-parto?

O Ministério da Saúde define a depressão pós-parto como um estado de "profunda tristeza, desespero e falta de esperança que ocorre logo após o parto", podendo complicar na criação do vínculo entre mãe e filho. A entidade federal também explica que não há uma causa específica, mas diversos fatores, como privação de sono, isolamento e falta de apoio no relacionamento ou na família, podem desencadear esse quadro.

Além do sentimento melancólico, os sintomas incluem a perda de interesse e prazer nas atividades diárias ou nas interações sociais, além de extremo cansaço e impulsos repentinos de prejudicar ou fazer mal ao bebê. Felizmente, existem tratamentos disponíveis para essa condição.

Qual o tratamento para a depressão pós-parto?

Ainda de acordo com a pasta, o tratamento da depressão pós-parto é feito individualmente, de acordo com cada caso, com medicamentos antidepressivos combinados com psicoterapia. O aconselhamento e apoio da família, parceiro(a) e amigos é fundamental, pois ajuda a tratar e a prevenir depressão, depressão pós-parto e depressão durante a gravidez. Para o tratamento ser eficaz, é aconselhável que ambos os pais participem ativamente de todo o processo.