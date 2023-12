Chiquititas: Mili salva Miguel; Vivi começa a carreira de modelo em outra cidade

Cícero conversa com Tati e acalma a pequena, que está com medo de que Vivi não volte mais. Vivi foi para um trabalho com uma agência de modelos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No túnel do orfanato, Miguel pede para Mili e Maria serem discretas quando forem vê-lo. A pedido de Carmen, Matilde consegue uma caixa cheia de baratas e as leva para o orfanato.

Vivi está em Porto Alegre e passeia em um ônibus de turismo para conhecer os pontos turísticos da cidade. Todos se deparam com as baratas e o pânico é geral no orfanato. No Rio Grande do Sul, Duda Bündchen diz para Vivi que não é complicado modelar para fotos e que logo a nova amiga pegará a prática.

Carol e Chico vão para a Mansão dos Almeida Campos. Antes de saírem, Maria avisa Mili que não conseguiu comunicar Miguel sobre a dedetização, que já começou. Mili entra no orfanato sem ninguém vê-la e vai ao túnel onde Miguel vive.

Mili não encontra Miguel e a fumaça da dedetização fica muito forte. Mili tosse bastante e resolve sair do orfanato. Porém as portas estão trancadas e ela desmaia na sala com o efeito da fumaça com veneno.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)